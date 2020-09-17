410 مرشحين محتملين لـ"النواب" يخضعون للكشف الطبي بالدقهلية

لليوم السابع على التوالي، واصلت مستشفيات الدقهلية المخصصة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لمجلس النواب، استقبال الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب، لإجراء الفحوصات الطبية التي أقرتها عليها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد "الدولي"، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، إضافة إلى المجلس الطبي العام.

ويُجرى العمل بالمستشفيات من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد، يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة، لإجراء تحليل المخدرات والمسكرات.