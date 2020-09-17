الأحد.. بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ 

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استعداد الجامعة لبدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسى للالتحاق بكلياتها ضمن طلاب المرحلتين "الأولى- الثانية - التحويلات" والمعهد الفني للتمريض في العام الجامعي 2021/2020، بدءًا من يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر الجاري.

وأوضح دسوقي، أن الطالب يسجل من خلال الرابط من هـنا ومنه إلى صفحة التسجيل لحجز موعد توقيع الكشف الطبي، ويتم تحديد موعد الكشف الطبي، وتظهرللطالب استمارة الكشف الطبي ويقوم بملء الاستمارة الخاصة به إلكترونيا، ويتم طباعتها ولصق صورة شخصية 4*6، ثم يتوجه الطالب للجامعة في الموعد المحدد له بمدرج فؤاد بدر ومعه بطاقة الترشيح الخاصة به.

وكلف رئيس الجامعة، الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، باستقبال الطلاب الجدد والإشراف على سير الإجراءات وتذليل العقبات التي تقابل الطلاب أثناء الكشف الطبي.

كما وجه رئيس الجامعة بإتاحة أكبر عدد من عيادات الكشف الطبي، وتخصيص أماكن مغطاة، لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، وتوفير سبل الراحة لهم.