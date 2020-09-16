توقيع الكشف الطبي على 1496 مواطنا في قافلة طبية بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين، في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ، اللواء أسامة القاضي، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للأسر الأكثؤ احتياجًا، ضمن مبادرة "حياة كريمة" بهدف توفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة وقعت الكشف الطب على 1496 حالة مترددة، وشمل توزيع التخصصات 270 حالة جراحة، و 413 حالة أطفال، و 237 حالة جلدية، و 179 باطنة، و 148 قلب، و 90 أسنان، و 91 نساء، و68 تنظيم أسرة، بالإضافة إلي إجراء 112 تحليل مختلف، و48 حالة موجات صوتية، و 7 أشعة سينية.

كما عقدت القافلة ندوة صحية تثقيفية، وتم إجراء فحص عشوائى لـ 134 سيدة للكشف المبكر عن الضغط والسكر، واجراء عملية خلع اسنان لعدد 4 حالات، وتحويل 33 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.