الأزمات تطارد أحمد فهمي وهنا الزاهد.. "شائعات وأمراض وحالة وفاة"

مازالت الأزمات تطارد أحمد فهمي وهنا الزاهد، منذ توقيت زفافهما، فقد انتشرت مؤخرا شائعة إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا، بعد ارتفاع درجة حرارتها.

وطمأنت "هنا"، الجمهور على حالتها الصحيه وقالت لـ"الوطن": "الحمد لله أنا بصحة جيدة والموضوع ليس إلا مجرد دور برد عادي، ولكني بمجرد أن شعرت بتعب لأن أعراض كورونا مشابهة لدور البرد ذهبت سريعا لإجراء مسحة خوفا على زوجي وأسرتي وكل من خالطني، والحمد لله النتيجة ظهرت سلبية".

وقبل ذلك بفترة أصيب أحمد فهمي بشرخ في الركبة أثناء لعبه كره القدم، إثر حركة فجائية أسقطته أرضًا دون التحام مع أحد، حيث أثبتت الفحوصات والأشعة إصابته بشرخ في الركبة ولزم الراحة 3 أسابيع.

وبعدها بفترة قليلة أجرى الفنان أحمد فهمي، منظارين على المعدة والأنف والأذن، للتعرف على أسباب الآلام التي تداهمه بشكل يومي، والتي ظهرت هذه الأعراض منذ أيام قليلة من شهر العسل، حيث اضطر أحمد فهمي الخضوع لعملية جراحية بعد تشخيص الأطباء لحالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء، ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة، وعلى أثرها خضع لعملية جراحية دقيقة بمنطقة المريء داخل أحد المستشفيات في القاهرة، وقد رافقته زوجته هنا الزاهد.

و لم يمر علي زواج أحمد وهنا، سوى أشهر قليلة، ومازالت تتوالى الأزمات على الزوجين، فأثناء شهر العسل أصيبت "هنا" بآلام شديدة انتهت بإجراء عملية الزائدة.

وبعد زفافها بفتره قليله استقبلت "هنا" خبر وفاة الفنان طلعت زكريا، زوج والدتها، والذي كانت تعتبره الفنانة بمثابة والدها، ما دعاها لتكتب "ماشفتش من يوم فرحي يوم حلو".