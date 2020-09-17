قائد حرس الحدود يوضح كيفية تأهيل طلاب الجناح قبل التخرج 

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إنه يتم اختيار ضباط السلاح عن طريق الكلية الحربية، بعد اختيارهم واختبارهم نفسيًا وبدنيًا وانضباطيًا، واختيار العدد المخصص لجناح حرس الحدود بالكلية، ويتم تدريب الطلاب في جناح حرس الحدود بالكلية، وهذا التدريب مهني وتخصصي بحت في مجال حرس الحدود.

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن جناح حرس الحدود به فصول تعليمية، حيث عندما يتخرج الضابط يكون على علم بطبيعة العمليات سواء الفنية أو التدريبية، ويتم التدريب على موضوعات حرس الحدود، وعمل نظام محاكاة على الردارات.

وأشار قائد قوات حرس الحدود إلى أن الطالب بحرس الحدود عندما يتخرج من الكلية يكون قد ألم بمعلومات تساعده على العمل مع القوات، فضلًا عن أن هناك تدريبًا خارجيًا لطلاب حرس الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، "كل اتجاه الطلبة تقعد فيه أسبوعين في إحدى وحدات حرس الحدود، تدريب في الاتجاه الغربي وتدريب في الاتجاه الجنوبي والشمال الشرقي في كل اتجاه محاكاه حقيقية".

وأوضح أنه يتم عمل معايشة لهؤلاء الطلاب في وحدات حرس الحدود من أجل التأهيل، بحيث عندما يتخرج الطالب يكون لديه مادة علمية تخصصية ويكون قد طبقها بشكل عملي، واشترك في الوحدات وعمل الوحدة منذ أن كان طالبًا في تنفيذ مهام وتعايش معهم.