حرس الحدود: إزالة 1577 فدان نباتات مخدرة.. وحرق 77 فدان بانجو منذ 2019

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاته، قائد قوات الحرس الحدود، إنه خلال 2019 وحتى الآن تم إزالة 1213 فدان خشاش، و353 فدان بانجو، و11 فدان هيدرو، وإحراق وتدمير 77 طن بانجو جاف كانوا متواجدين بالمخازن أثناء الإزالة بالمناطق المحيطة بالزراعات.

وأضاف "شحاته"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق، أنه في مكافحة المخدرات والنباتات المخدرة، فهناك دراسات ملمة بها القوات، فنبات الخشاش "الأفيون" يُزرع مرة واحدة في السنة، والحصاد الخاص به يكون في النصف الثاني من شهر فبراير ونصف الأول من شهر مارس.

وأشار قائد قوات حرس الحدود، إلى أن انتاجية الفدان الواحد من نبات الخشاش من 150 لـ 160 كيلو، أما نبات البانجو، فدورة النمو الخاصة به كل ثلاثة شهور، أي يتم زراعته 4 مرات خلال السنة، موضحًا أن متوسط انتاج الفدان في البانجو 2 لـ 2 ونص طن، ونفس الأمر بالنسبة لمخدر الهيدرو.