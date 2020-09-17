طبيب يروي تفاصيل ولادة سيدة في مطبخ طائرة

كشف الدكتور معتز فتحي، الطبيب الذي قام بإجراء عملية ولادة لسيدة على طائرة مصر للطيران تفاصيل العملية التي أجريت في الجو، فذكر أنه فوجئ بطاقم الضيافة يطلب من أي طبيب متواجد على الطائرة الإعلان عن نفسه.

وأضاف "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، على شاشة "المحور"، أنه على الفور أبلغهم أنه طبيب فطلبوا منه الحضور، مضيفًا: "سألتها عن الأعراض التي تشعر بها وعن تاريخها المرضي، فوجدت أنها لا تعاني من مشكلات وتأكدت أن الجنين في مكانه الصحيح".

وواصل قائلًا: "بدأنا في استخدام الأدوات الموجودة بالطائرة لإجراء العملية بالتعاون مع طاقم الضيافة وقمنا بالعملية وطلبت الهبوط الاضطراري للطائرة.. وأشكر طاقم الضيافة في مصر للطيران الذين قدموا مساعدة كبيرة لي وللركاب خلال العملية".

وذكر أن عملية الولادة تمت في مطبخ الطائرة بمساعدة مضيفي الطائرة، واستغرقت 3 ساعات، مضيفًا: "وهذه أول عملية ولادة أشارك بها منذ تخرجي من كلية الطب".