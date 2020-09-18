الخرباوي: رصد نصف مليار دولار لاستهداف الروح المعنوية للمصريين

قال الكاتب ثروت الخرباوى، إن هدف الإخوان هو الروح المعنوية للمصريين ولن يستطيعوا إسقاط مصر دون إسقاط الروح المعنوية، ولذلك يجب الاستعانة بمؤسسات محترفة لمحاربة الشائعات.

وأضاف "الخرباوي" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن التأثير كان في البداية من خلال المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تراجع دورها حتى تم رصد نصف مليار دولار تعطى لشركات متخصصة في البرمجة الذهنية وإدارة العقول، لاستهداف الروح المعنوية للمصريين.

وتابع أن الإخوان يتجهون لشركات جديدة وعلماء نفس واجتماع، ويرصدون الأموال لهم لتحقيق غايتهم.