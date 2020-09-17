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محمود مسلم

محافظ الشرقية يشجع المواطنين لتقنين أوضاع المخالفين

كتب:

نظيمه البحرواي
02:55 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عزمه عقد عدد من الاجتماعات مع المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة؛ لتشجيعهم على إسراع الخطى لتقنين أوضاعهم في أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أن الدولة جادة في استرداد أراضيها وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين.

ويبدأ محافظ الشرقية أول اجتماعاته، اليوم، بأهالي الوحدة المحلية بالسعدية بمركز أبوحماد للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة والوقوف على أسباب تأخرهم في إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة؛ للوصول إلى حلول مرضية للجميع وللدخول تحت مظلة الدولة وتلاشي حملات الإزالة المكبرة للمخالفين.

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