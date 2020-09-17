مطار القاهرة يستقبل اليوم 148 رحلة طيران

يسيّر مطار القاهرة الدولي، اليوم، 148 رحلة طيران دولية، إذ كشفت مصادر أنّ رحلات السفر والبالغ عددها 75 رحلة، تقل على متنها 7657 راكبًا، وتقلع إلى عدد من العواصم، بينها تورنتو، نيويورك، فرانكفورت، باريس، لندن، روما، أمستردام، مسقط، الدمام، بغداد، إنجمينا، لاجوس، أكرا، أبوجا، ميلانو، أثينا، فيينا، بيروت، اسطنبول، أديس أبابا، جدة، دبي، الشارقة، الرياض، وأبوظبي.

ويستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 73 رحلة تقل على متنها 8584 راكبا من عدة وجهات دولية، بينها نيويورك، فرانكفورت، لندن، باريس، ميلانو، أثينا، إسطنبول، لاجوس، إنجمينا، أكري، أمستردام، أديس أبابا، دبي، المدينة، أبوظبي، لاجوس، بغداد، مسقط، وبيروت.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي، القرار الجديد الخاص بوجود تحليل PCR سلبي مع كل راكب لم يمض عليه 72 ساعة، وبدء تطبيقه الأول من سبتمبر الحالي، كما يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.