حرس الحدود يضبط 1148 قطعة سلاح منها 539 بندقية قناصة ورشاش خلال 2019

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إنه على الاتجاه الاستراتيجي الغربي في 2019، تم ضبط 1148 قطعة سلاح، من بينهم 539 سلاح قناصة ورشاش وبندقية ومسدسات، والباقي خرطوش، موضحًا أن عدد طلقات الذخيرة المضبوطة 43 ألف طلقة حية.

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، مع الإعلامي أحمد فايق، أنه في عام 2020 تم في هذا الاتجاه الاستراتيجي ضبط 284 بندقية عادية و 54 بندقية خرطوش، فضلًا عن 3221 طلقة عادة، و 391 طلقة صوت، وهذه يتم استخدامها إما لإمداد العناصر في سيناء أو تستخدمها العناصر المهربة للمخدرات.

وتابع: "من 5 شهور قعدنا ساعة إلا ربع في تبادل إطلاق نار مع ناس مهربين مخدرات، بس ربنا وفقنا وطوقناهم واستسلموا"، موضحًا أنه على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي في 2019 تم ضبط 89 قطعة سلاح أنواع، و 784 طلقة ذخائر، منها 81 دانة قاذئف.

وواصل: " المضبوطات في 2020 في الاتجاه الجنوبي كانت أقل، فتم ضبط 7 قطع سلاح، 659 طلقة"، موضحًا أن قوات حرس الحدود قامت بإنشاء نقاط لها على خط الحدود الدولية، وهناك تجهيز لإنشاء نقاط أخرى ويتم دراستها من خلال منظومة خاصة بالقوات المسلحة.

وتابع: "نراعي في إنشائها مكان يحقق رؤية جيدة بعيد عن المناطق الميتة، والمناطق الميتة تعني المناطق التي لا تحقق رؤية متبادلة، مفيش ثغرة اختراق، الأجهزة والمعدات المخصصة لأعمال المراقبة تبقى منظومة حديثة بتوفيق من الله".