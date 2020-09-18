قائد حرس الحدود: تهريب الهيروين والحبوب المخدرة هدفه استهداف دولة

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إنه في الاتجاه الغربي في عام 2019 تم ضبط 12 طن ونصف حشيش، و 9 مليون و 232 ألف و290 قرص ترامدول، موضحًا أنه في عام 2020 تم حتى الآن ضبط 7 طن و 300 كيلو حشيش، و 8 مليون و497 ألف و 17 قرص مخدر.

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، أن قد يعتقد البعض أن التاجر أو المهرب لتلك المواد المخدرة سواء في البانجو أو الحشيش يستهدف الربح، ولكن بالتحليل لدينا وجدنا أن دخول الهيروين والحبوب المخدرة في الفترة السابقة " ده مش هدفة إتجار .. ده هدفه استهداف دولة".

واستدل قائد قوات حرس الحدود على ذلك: "لو بقبض على تهريبه النهادرة وفيها مليون وكسر حبوب، بلاقي تاني يوم فيه شحنة فيها 2 مليون داخلين، وبعد اسبوع الاقي 2 مليون داخلين، الهيروين والحبوب المخدرة من وجة نظرنا وبالتحليل ده استهداف دولة وشباب وجيل، ممكن يحمل الراية في يوم من الايام".