قائد حرس الحدود: قواتنا اكتشفت 45 نفقا باتجاه الشمالي الشرقي منذ 2019

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إن الاتجاه الشمالي الشرقي السمة الموجودة فيه للتهريب هي الأنفاق على الحدود، ففي عام 2019 بتوفيق من الله قامت قوات حرس الحدود فقط باكتشاف 12 نفق، وهذا غير اكتشاف عناصر المهندسين وعناصر المجموعات الأخرى أنفاق، وفي عام 2020 تم اكتشاف 33 نفق متعددة الأشكال والأحجام.

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق، أن محور قناة السويس له نمط وشكل مختلف بالنسبة للضبطيات عليه، فمن الغرب للشرق يتم تهريب قطع غيار الدرجات البخارية "الموتوسيكلات" وكذلك مواد النترات التي تستخدمها العناصر الإرهابية في تصنيع المتفجرات.

وأشار قائد قوات حرس الحدود، إلى أنه أيضًا تم ضبط أموال "دولارات" بكميات كبيرة خاصة بالتمويل وخلافة، أما من الشرق للغرب فنجد أنه يتم تهريب الحشيش والأفيون والبانجو، وضم ضبط في مرة واحدة 3 طن نترات، وكانت المهربين يضعون ألواح ثلجية لأيهام القوات أنها شحنة من السمك، "كانت شكاير، كل شكارة فيها 50 كيلو نترات"، موضحًا أنه بفضل الله استطاعت القوات منع وصول هذه الشحنة لسيناء.