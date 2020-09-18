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القليوبية تسجل صفر إصابات بكورونا في 11 مركزا ومدينة

كتب:

حسن صالح
08:22 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
نقل حالات كورونا

نقل حالات كورونا

سجلت محافظة القليوبية، أمس، صفر إصابة بفيروس كورونا على مستوى القليوبية في 11 مركزا ومدينة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9334 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية مركز ومدينة الخانكة 732 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 629 حالة، وبنها 2470 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1189 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1038 حالة، وقليوب 682 حالة، ومدينة قها 49 حالة، وكفر شكر 463 حالة إصابة.

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