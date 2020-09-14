القليوبية تُسجل صفر إصابات بفيروس "كورونا"

سجلت محافظة القليوبية، صفر إصابة بفيروس كورونا، علي مستوى 11 مركزًا ومدينة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الإثنين عند 9319 حالة إصابة

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 728 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 629 حالة، وبنها 2454 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1186 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1037 حالة، وقليوب 680 حالة، ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 460 حالة إصابة