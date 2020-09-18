غلق شارع ابن سينا وتقاطعه مع شارع الجيزة جزئيا لمدة يومين

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق شارع ابن سينا وتقاطعه مع شارع الجيزة جزئيا، لمده يومين بدءًا من صباح اليوم حتى غدٍ السبت؛ لإصلاح كابل جهد متوسط طوارئ.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن أعمال الصيانة تكون من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الخامسة صباحا فقط طوال فتره الإعمال.

ووجَّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب، بالإشراف ومتابعة الأعمال وإزاله أي معوقات، ورد الشيء إلى أصله عقب انتهاء الأعمال.

وأكد أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسَّقت مع الشركة المنفذة، لوضع لوحات إرشادية وتحذيرية في محيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.