وزير الصحة البريطاني: عدد مصابي كورونا بالمستشفيات يتضاعف كل 8 أيام

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الجمعة، إن عدوى فيروس كورونا تتسارع في جميع أنحاء البلاد حيث تتضاعف حالات دخول المستشفيات كل 8 أيام.

ولدى سؤاله عدة مرات من تلفزيون "سكاي نيوز" حول احتمال فرض الإغلاق العام للمرة الثانية الشهر المقبل، أجاب هانكوك بأن "الإغلاق هو الملاذ الأخير لكن الحكومة ستفعل كل ما يلزم لمواجهة الفيروس"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف: "عدد المصابين في المستشفيات يتضاعف كل 8 أيام أو نحو ذلك... سنفعل ما يلزم للحفاظ على سلامة الناس... نبقي هذه الأمور قيد المراجعة".

ولدى سؤاله عن احتمال تطبيق الإغلاق الشامل لمرة ثانية، قال: "لا يمكنني الإجابة الآن".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن حكومته تعكف على تعزيز قدراتها لمواجهـة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تسعى لأن تكون قادرة على إجراء 500 ألف فحص يوميا بحلول نهاية أكتوبر.

وقال جونسون إن "حكومته ستزيد الفحوص إلى زهاء 500 ألف يوميا بحلول نهاية أكتوبر".

وأضاف أنه يأمل أن يكون ذلك كافيا لمواجهة الطلب المتزايد على الفحوص، مشيرا إلى أن حكومته ستجري مراجعة فيما يتعلق بأسلوب تعاملها مع أزمة جائحة كورونا، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.