رئيس وزراء بريطانيا يواجه ارتفاع إصابات كورونا بـ"تدابير حاسمة"

برّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، الحاجة لفرض "تدابير حاسمة" لمواجهة الارتفاع المفاجئ في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن منع التجمعات لأكثر من ستة أشخاص في إنجلترا.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثّفت الحكومة المحافظة تشجيعها للبريطانيين على العودة إلى المكاتب والمدارس والحانات لإنعاش الاقتصاد الذي شهد في الربيع تدهوراً لا مثيل له في أوروبا، وفقا لما نشره موقع "العربية".

لكن بعد أن أُرغم على إبطاء عملية تخفيف إجراءات العزل بشكل طفيف خلال الصيف وكذلك فرض قيود محلية، قرر أن يفرض تدابير على صعيد أوسع في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات خصوصاً في صفوف الشباب.