انطلاق "100 مليون" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، خلال الفترة من 18/9/2020 وحتى 31/12/2020 بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن المبادرة تشمل التوعية الصحية والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة وإجراء الفحوصات الطبية وصرف العلاج بشكل دوري.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق الـ40 عاما والبالغ عددهم 670 ألفا و594 مواطن قنائي، طبقا لما هو مسجل لدى قاعدة بيانات مبادرة 100 مليون صحة.

فيما أشار الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أنه سيتم الكشف وإجراء الفحوصات للمواطنين من خلال 150 فرقة مدربة من القطاع الطبي منها 9 فرق متحركة و141 فرقة ثابتة بعدد من الوحدات الصحية ومراكز الشباب وبعض الأماكن العامة بمختلف المراكز والقرى.

ولفت إلى أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدا توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.