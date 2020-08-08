إصابة شخصين في حريق منزل بقنا

أصيب شخصين فى حريق، اليوم السبت، نشب بمنزل بناحية السنابسة بمركز الوقف، شمال محافظة قنا، بسبب ماس كهربائي.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من النقيب أحمد جمال، رئيس مباحث مركز الوقف، يفيد بنشوب حريق بمنزل بناحية النسابسة بمركز الوقف، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية التى دفعت بـ3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق نشب في منزل ملك مواطن يدعى "فاوي.ع" مقيم بناحية السنابسة، بسبب ماس كهربائي، لافتا إلى أن الحريق أسفر عن إصابة "عبده.م.ع"، و"أحمد.ف.ع"، بحروق من الدرجة الثانية، وتمت السيطرة على الحريق ولا توجد شبهة جنائية، نقل المصابين إلى مستشفى الوقف المركزي ومنها إلى مستشفى قنا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.