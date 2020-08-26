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إصابة شخصين في انقلاب دراجة بخارية بالمحلة

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احمد فتحي ورفيق ناصف
03:57 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهد الطريق الزراعي "طنطا – المحلة"، واقعة إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" أمام كوبري بقرية إخناواي، ما أدى إلى شلل مروري تام، وإصابة شخصين، وخُصصت سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى طوارئ طنطا الجامعي.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من الخدمات الأمنية المعينة بطريق طنطا - إسكندرية الزراعي بمدينة طنطا، يفيد بانقلاب موتوسيكل بكوبري المحلة بمدينة طنطا اتجاه طريق القاهرة.

وتبين أنه حال سير دراجة بخارية بالطريق المشار إليه بسرعة جنونية تعرضت لانقلاب، ما أسفر عن إصابة قائدها وآخر يجلس خلفه، فيما نُقل المصابان إلى طوارئ طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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