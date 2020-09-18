حرب الدعاية الانتخابية على "السوشيال ميديا" تبدأ مبكرا في القليوبية

بدأ مرشحو النواب المحتملين في القليوبية حرب الدعاية الانتخابية مبكرًا في الوقت الذي واصلت فيه اللجنة المعنية بتلقي طلبات الترشح استقبال الأوراق، وسط تواتر أنباء عن استبعاد مرشحين من المنافسة.

ودشن مرشحو ائتلاف "الأحزاب الوطنية" بقيادة حزبي "مستقبل وطن والشعب الجمهوري" حملات انتخابية، فيما تحولت مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" إلى ساحات دعائية للمنافسين على المقاعد الفردية، حيث بدأ "مستقبل وطن" نشر السير الذاتية للمرشحين لتعريف الناخبين بهم.

ومن أبرز المرشحين المستقلين الذين دشنوا حملات علي الفيس بوك "سعيد ندا" مدير إدارة شرق شبرا التعليمية الذي ترشح عن دائرة "بنها وكفرشكر" وحصل على رمز "ساعة اليد" فيما حصل المرشح أحمد بكير، مستقل عن شبرا الخيمة، على رقم 9 ورمز "التاج" ويتنافس على المقعد الفردي عن حزب حماة الوطن.

كما دشن أهالي شبين القناطر هاشتاج "شبين_عايزه_شيرين" على "فيس بوك" بعد تواتر أنباء عن استبعاد شيرين أحمد عبدالعزيز بركات، من القائمة الوطنية (كوتة المرأة) وطالبوا بعدم استبعادها.

وفي المقابل استغل النائبان المنتهية ولايتهما "رضوان الزياتي عن الخانكة، وحاتم عبدالحميد عن القناطر" مواقع التوصل في الإعلان عن عدم خوض الانتخابات، كما اعتذر الزميل سلامة عامر، الصحفي بالوطن، لأهالي شبرا الخيمة عن عدم الترشح موجها رسالة جاء فيها "أعلن لكم بكل حزن وأسى اعتذاري عن الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة وبكل صراحة أؤكد لكم أن السبب الرئيسي في عدم خوضي تلك الانتخابات رغم استعدادى التام لها هو عدم قدرتي المادية بعد اتساع نطاق الدائرة" .