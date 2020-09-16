230 مرشحًا محتملاً لـ"النواب" بالقليوبية

واصلت مستشفيات القليوبية المخصصة لتوقيع الكشف لطبي على المرشحين المحتملين لمجلس النواب، استقبال الراغبين في خوض الانتخابات لإجراء الفحوصات الطبية التي نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال الدكتور صفاء فرج الأشقر، مدير المجلس الطبى العام بالقليوبية، في تصريح لها اليوم، إن المستشفيات استقبلت 39 مرشحًا محتملًا لإجراء الفحص الطبي، لافتة إلى توقيع الكشف على 191 مرشحًا محتملًا خلال الأيام الخمسة الماضية ليبلغ إجمالى من تم فحصهم من المرشحين المحتملين لمجلس النواب حتى الآن 230 مرشحًا محتملا على مستوى المستشفيات التى حددتها الهيئة بالمحافظة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بدء توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح داخل مصر فى انتخابات مجلس النواب، بعدد من المستشفيات داخل كل محافظة للتسهيل على المرشحين لسرعة إنهاء أوراقهم لخوض سباق الانتخابات المقبلة.

وكانت محافظة القليوبية خصصت مستشفيات "المجلس الطبى العام، مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، مستشفى بها التعليمى ببنها، مستشفى قليوب التخصصى، مستشفى جراحات اليوم الواحد ببهتيم بشبرا الخيمة، ومستشفى شبين القناطر المركزى، ومستشفى طوخ المركزى"، لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين للنواب.