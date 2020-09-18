بعد قليل.. قطع المياه عن 11 منطقة في الجيزة لمدة 15 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة قطع المياه عن 11 منطقة في الجيزة لمدة 15 ساعة.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه سيجرى قطع المياه عن مناطق: "هضبة الأهرام - إسكان الشباب - إسكان الضباط - كفر غطاطي - منشأة البكاري - كوم بكار - كفرة نصار - عزبة جبريل - الكوم الأخضر - فيصل - الهرم ومتفرعاتهما من الطالبية حتى المنصورية".

موعد قطع المياه في 11 منطقة بالجيزة

وأضاف الشركة أن قطع المياه سيكون اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020، موضحة أن ذلك يأتي نظرًا لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

ووجَّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالانتهاء من أعمال تحويل الخط في المواعيد المحددة، وسرعة إنجازها، كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعة الدورية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أن شركة مياه الشرب والصرف ستتخذ تدبيرًا بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب، موجودة في المناطق المتأثرة، وعند طلبها يجرى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.