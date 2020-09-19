6 اختصاصات للجنة تنظيم انتظار المركبات في شوارع الجيزة.. تعرف عليها

قررت محافظة الجيزة تشكيل لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لأحكام القانون رقم 150/2020، ضمن المجهودات التى تنفذها المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات وللحد من الاختناقات المرورية الناتجة عن ذلك وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

اختصاص اللجنة

- تحديد الاماكن والاوقات التى يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة اوجهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور وبالتنسيق مع ادارة المرور المختصة .

- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182/2018 مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى الاماكن القابلة لذلك .

- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى فى الأحوال والأوقات التى يتقرر فيها هذا المقابل مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان.

-تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة فى القائمين على العمل بتخفيض انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

- تشكيل اللجنة برئاسة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وبعضوية كلًا من ممثل عن الوحدة المحلية لمدينة الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة ورئيس جهاز مشروع النقل الجماعى ممثلين عن مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة وعن الإدارة العامة للشؤن المالية بالمحافظة.

- تشكيل اللجنة ضمن السياسات التى تنتهجها المحافظة للقضاء على الازدحام المرورى والانتظار العشوائى بالشوارع وإعادة الانضباط للشارع، حيث تم إصدار اللائحة الخاصة بتنظيم ساحات الانتظار، وكذلك مواجهة الحواجز الحديدية والخراسانية والتى يستخدمها البعض لحجز أماكن انتظار للمركبات.