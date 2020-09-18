طقس الغد حار رطب على القاهرة وسقوط أمطار رعدية على بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدٍ السبت حارا رطبا على القاهرة والوجه البحري، وترتفع نسبة الرطوبة؛ مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط على القاهرة، ويتوقع وجود شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، والطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتكون حالة الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحري، ولطيفا على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة 20% تقريبا على مناطق متفرقة غربًا، وأمطار متوسطة 30% تقريبا، تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 23

وادى النطرون 35 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 29 22

السلوم 30 24

سيوة 37 24

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 36 24

رفح 33 22

راس سدر 36 26

طابا 35 26

كاترين 34 21

الطور 38 27

شرم الشيخ 39 31

الغردقة 39 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 39 23

سوهاج 42 25

قنا 43 26

الأقصر 43 27

أسوان 45 29