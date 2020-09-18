"مصر للطيران" تكرم طاقم طائرة رحلة المولودة اليمنية

كشفت مصادر بقطاع الطيران المدنى، أن الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار رشدي زكريا، ستكرم هذا الأسبوع طاقم طائرة رحلة القاهرة لندن يوم الثلاثاء الماضي رقم MS777 بقيادة الطيارعمرو البساطي والتي شهدت وضع سيدة يمنية مولودها على متن الطائرة التي غيرت اتجاهها إلى ميونيخ لإنقاذ الراكبة ومولودتها الصغيرة.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن طاقم الطائرة أبلى بلاء حسن وقدم درسا لكيفية التعامل مع أي موقف طارئ أثناء الرحلة ما يدل على كفاءة العاملين بقطاع الطيران المدنى واحترافيتهم، مشيرا إلى أن شركة مصر للطيران قدمت هدية تذكارية للطفلة المولودة وهي منحها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة على رحلات ميونيخ.

وقال الطيارعمرو البساطي، قائد طائرة شركة مصرللطيران الرحلة رقم MS777 المتجهة من القاهرة لندن والتى شهدت حالة وضع راكبة لمولودها على متن الطائرة، إنني تلقيت بلاغ من رئيس طاقم الضيافة بالطائرة بأن أحد الراكبات على متن الطائرة فى حالة وضع مفاجئ وكان يتبقى لنا نحو ساعتين للوصول إلى مطار لندن، وعلى الفور قام طاقم الضيافة بتقديم الإسعافات الأولية لها ومدها بجهازالأوكسجين لمساعدتها على التنفس بشكل جيد.

وأضاف لـ"الوطن" ان طاقم الضيافة بالتعاون مع طبيب كان متواجدا بالطائرة التفوا حول الراكبة وقدموا لها كافة أنواع الدعم، وتابع": سألت الدكتوروطاقم الضيافة هل تستطيع الراكبة أن تتحمل حتى الوصول إلى مطار لندن فكانت الإجابة بأن ذلك فيه خطورة على حياتها، فاتخذت قرارا بعد التواصل مع شركة مصر للطيران بتغييرالاتجاة والهبوط بمطار ميونيخ .

وأشار إلى أن هم طاقم الطائرة الوحيد في تلك اللحظة هو الحفاظ على حياة الراكبة و-الحمد لله - تم الهبوط فى مطار ميونيخ بسلام، منوها إلى أن المدة ما بين إبلاغنا بوجود حالة وضع على متن الطائرة والهبوط بمطارميونخ بالمانيا لم تستغرق 14دقيقة.

وأوضح "البساطي" أن الراكبة اليمنية وضعت خلال وجودها بالطائرة أثناء عملية هبوط الطائرة، وتولت المضيفة نانسى ناجى بشكل كبير بمساعدة الطبيب وطاقم الضيافة عملية الولادة حيث ولدت الطفلة على يديها، مشيرا إلى أن غالبية ركاب الطائرة وعددهم نحو 120 راكب أطلقوا الزغاريد بعد عملية الولادة.

وأشار "قائد الطائرة" إلى ان مكتب شركة مصر للطيران بميونيخ قام بمجهود كبيرفى إحضارسيارة الاسعاف للطائرة بمساعدة سلطات المطار الألمانى ونقل الراكبة وطفلتها ومرافقتهم حتى المستشفى ، موضحا ان سلوك الركاب كان مثاليا اثناء الرحلة حيث التزموا بأماكنهم خلال عملية الوضع وخلال نقل الراكبة للاسعاف ما سهل عملية النقل من الطائرة لسيارة الاسعاف، لافتا إلى ان الطائرة استكملت رحلتها للندن بعد نحو ساعة ونصف من التواجد بمطار ميونيخ.

وأوضح البساطى ان كامل طاقم الطائرة من طيارين وأطقم ضيافة وأفراد أمن كانوا على قدر المسئولية ، لافتا إلى ان تلك هى المرة الأولى له ولغالبية طاقم الطائرة التى يتعرضون فيها لوجود حالة وضع على متن الطائرة والحمد لله تم التعامل معها بكفاءة كبيرة ما يدل على الأحترافية الشديدة لطيارى والأطقم الراكبة لشركة مصر للطيران.