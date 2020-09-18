مصر للطيران تسير اليوم 41 رحلة لمختلف دول العالم

تسير الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، اليوم الجمعة، 41 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى "بيروت وبغداد ولندن والرياض ولارناكا وأثينا وميلانو وباريس ونيويورك وامستردام وفرانكفورت وكوبنهاجن وجوبا وبودابست والبحرين وروما وبكين واربيل ونيروبي والشارقة والخرطوم والمدينة المنورة".

كما يتم تسيير 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، جدة، واسطنبول و6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الأقصر، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى، تقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4500 راكب.

كانت الشركه الوطنية القابضة مصر للطیران، سيرت أمس الخميس أولى رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو، من مطار القاهرة الدولي اليوم، رقم MS927 من طراز A220-300 وتقل على متنها 103 ركاب متجهة إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد توقف دام ستة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وتغادر جميع رحلات مصر للطيران المتجهة إلى موسكو من مبنى الركاب الجديد رقم (2) بمطار القاهرة بينما العودة من مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي

ومن المخطط أن تُسير الشركة ثلاث رحلات أسبوعياً إلى موسكو وذلك أيام السبت والثلاثاء والخميس على طائرات الشركة من طراز الايرباص A220-300 والتي تتسع إلى 140 مقعداً وتتميز بكفاءتها العالية، والراحة الكبيرة ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى موسكو

وأهابت مصر للطيران بالسادة العملاء المسافرين على رحلاتها إلى موسكو ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة في مصر خلال 72 ساعة قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها الشركة عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

وكانت الشركة الوطنية أعلنت أنه يمكن للعملاء الإطلاع على كافة الإجراءات الوقائيه و حجز تذاكرهم من خلال الموقع الالكتروني egyptair.com أو عن طريق مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000.