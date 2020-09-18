"مصر للطيران" تكشف تفاصيل عملية توليد سيدة في إحدى طائرتها: تمت بنجاح

قال الطيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر لطيران، إن يوم الثلاثاء الماضى، وعلى متن الرحلة المغادرة من القاهرة إلى لندن، أبلغ طاقم الضيافة قائد الطائرة أن هناك سيدة على وشك الوضع، فى الوقت الذي كانت الطائرة تحلق فيه فوق الأراضى الألمانية، وتابع: "السيدة التى كانت على وشك الوضع ألمانية".

وأضاف "زكريا"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن ذلك دفع قائد الطائرة إلى "هبوط اضطرارى"، وأثناء التوجه للهبوط بمطار ميونخ بألمانيا، وضعت السيدة طفلتها، بمساعدة طبيب كان على متن الطائرة، وعاونه طاقم الضيافة فى ذلك، وتابع: "الحمد الله عملية الولادة تمت بنجاح قبل وصول الطائرة إلى ألمانيا بدقائق".

ولفت "زكريا"، إلى أن طاقم الضيافة مدرب على التعامل مع الحالات الطائرة، وهو ما ساعد على نجاح عملية الولادة على متن الطائرة بالإضافة إلى الطبيب الذى كان بين الركاب، وتابع: "بعد ذلك جاءت سيارة إسعاف وأخذت السيدة وطفلتها ومن ثم استكملت الطائرة رحلتها إلى لندن".