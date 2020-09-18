مصر للطيران تسير 46 رحلة جوية غدا

تسير مصر للطيران غدًا السبت 19 سبتمبر 46 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، أديس أبابا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، تونس، بيروت، البحرين، أكرا، نيويورك، مدريد، أبوجا، بغداد.

وتسير الشركة 3 رحلات جوية إلى كل من دبي، جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، أسطنبول، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5300 راكب.