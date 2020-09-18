جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط العربية القادمة من إيطاليا، اشتبه حسن أبو زهرة مأمور اللجنة فى راكب مصري الجنسية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء تستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة محمد الديب، فأفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة.

وبالعرض على أحمد عبدالهادي مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه، من أحمد رفاعي مأمور الضبط، وخالد عبد العظيم مدير الحركة، فتبين وجود 34 شريط كونترمال المخدر تركيز 100 بإجمالي 340 قرصا و4 زجاجات كونترمال المخدر مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 26 لسنة 2020 بالواقعة، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.