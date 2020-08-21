جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص ترامادول وقطع حشيش

أحبط رجال الجمارك بالإدارة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة طارق محمد مدير الجمرك، محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول وقطع الحشيش.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية اليونانية رقم 3930 القادمة من أثينا اشتبه أحمد سيد إبراهيم مأمور اللجنة الجمركية فى الراكب "ا.ا"، مصري الجنسية، ويحمل 2 حقيبة كبيرة وحقيبة هاندباج نظرا لارتباكه الشديد.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة، عماد حمدى مأمور الفحص تحت إشراف، سامح سيد رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات أدوية وتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على، طارق محمد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية من هانى محمود مأمور التفتيش، وأحمد عمر رئيس قسم التفتيش لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 465 قرصا من أقراص الترامادول المخدر و7 قطع حشيش مخبأة بين طيات ملابسه وكيس تبغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 57 لسنة 2020 بالواقعة وإحالة الراكب للنيابة المختصة للتحقيق بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.