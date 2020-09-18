هطول أمطار متوسطة على مدينة سانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين، تساقط أمطار متوسطة على جميع أنحاء المدينة، اليوم الجمعة، عقب تعرضها لحالة من الطقس السيئ، وقال المهندس خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تعرضت منذ قليل لتساقط أمطار متوسطة ومتقطعة على كافة الأنحاء.

وأضاف أن المدينة إتخذت كافة التدابير الاحترازية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة موجة حالة الطقس السيئ، ونشر المعدات الثقيلة على كافة الطرق الرئيسية، لمواجهة أية تداعيات لهطول الأمطار.

وأوضح أنه جرى تطهير مخرات السيول، ومراجعة جاهزية جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف ومولدات الكهرباء، تحسبًا لحدوث سيول، فضلا عن التأكد من جاهزية بلاعات الصرف الصحي، لصرف مياه الأمطار حال زيادتها.