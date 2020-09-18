ضبط 10 طرب حشيش بحوزة سيدة في جنوب سيناء

ألقت إدارة شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، القبض على سيدة بحوزتها كمية من مخدر الحشيش، خلال عبورها النفق مستقلة إحدى سيارات الأجرة.

خلال إجراءات التفتيش التي تقوم بها إدارة شرطة النفق، جرى ضبط 10 طرب لمخدر الحشيش، تزن 1 كيلو جرام، وهاتف محمول بحوزة سيدة بدون عمل ومقيمة جنوب سيناء.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، وإحالتها للنيابة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.