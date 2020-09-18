وائل غنيم عن دعوات المظاهرات: "محبش أشوف بلدي تقع في فوضى"

قال وائل غنيم، إن رسالته التي وجهها للمواطنين، تأتي في إطار عدم نزول المواطنين في مظاهرات قادمة: "أنا خايف عليهم من قلبي، لأني محبش أشوف ألفين ولا 3 الآف واحد مرميين في السجن، ومحبش أشوف بلدي تقع في الفوضى".

وأضاف "غنيم" في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" إن كل المواطنين لديهم أخطاء، لكن كل شخص يقلل من أخطائه، ويكبر من أخطاء غيره: "يا فرحتي باللعبة، هي كده هتحيا مصر، لا دي كده هتسقط مصر، وأحنا بنسقطها، ومتفتيش في اللي أنت مش فاهمه".

وتابع: "أنا كنت بفتي زمان، ومحمد علي بيطلع في قناة الجزيرة، بيقول كمية فتي أعوذ بالله، وأي مصري بيشتغل في قناة الجزيرة خاين، بلد في أزمة دبلوماسية مع بلدك، وبيحرض على جيشك بشكل مستمر، وفي تحالف مع دولة تانية دلوقتي بينها وبين جيشك نزاع، وأنت قاعد في المؤسسة دي اللي مخبراتها هي اللي بنياها علشان تشتم بلدك، ودول ضحكوا على نفسهم بشعارات".

وأوضح: "الحل أننا نعقل ونبطل تهييج ونقاومه زي مانا بعمل، أقف بكرامتك وحريتك، بس احترمها علشان يقدر يحترمك، ونشتغل مع بعض علشان نوري بعض غلطاتنا، ومحتاجين نراجع كل الأفكار بتاعتنا، حتى فكرة الديمقراطية نفسها محتاجه تتراجع، وشوفوا عملت إيه في أمريكا"