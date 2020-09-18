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وائل غنيم مهاجما عبدالله الشريف: شاري أهله بالفلوس

كتب:

محمد عزالدين
05:45 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
وائل غنيم

وائل غنيم

هاجم الناشط وائل غنيم، اليوتيوبر عبدالله الشريف، قائلا: "عبدالله مظبط أهله بالفلوس، الفلوس اللي عمرهم ما كانوا يحلموا بيها، يا مبيض المحارة، يلي بقيت خبير تجارة، بس تجارة في الوطن، وطالع بتفتي وتتكلم مع الناس في حاجات أنت نفسك متفهمهاش يا مبيض المحارة".

وأضاف "غنيم"، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه لا يسيء لمبيضي المحارة، "ياما شوفت مبيضين محارة عندهم وعي، أنا محبش أزعل حد فيهم، وهما هيفهموا قصدي إيه، هو حد لما يحرض على جيش بلده يبقى دة اسمه كلام!".

وتابع: "ده اشترى عربية 7 راكب، اللي مكنش يحلم يسوق عربية فيات في مصر، الناس دي بتغرقكوا، والله العظيم البلد دي حالها مش هيتقدم بالطريقة دي، والكلام ده بقوله من قلبي ومحدش موجهني، ولا حد بيدفعلي فلوس ولا حد مهددني".

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