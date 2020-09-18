حذف أغنية "قلبي ارتاح" لمحمد الشرنوبي بسبب سارة الطباخ

حذفت إحدى شركات الاتصالات المصرية، التي اتفق معها المطرب محمد الشرنوبي لتسويق أغنيته "قلبي ارتاح"، الأغنية من على صفحتها عبر فيس بوك، وذلك بعد تأكد الشركة من صحة العقد الحصري مع المنتجة سارة الطباخ، وعدم أحقيته بالتوقيع على أي منتج فني أو إعلاني، وأن المنتجة صاحبة الحق الوحيد في ذلك.

تعد هذه هى المرة الثانية التى تنجح فيها سارة، في حذف أغنية للشرنوبي، وهذا الأمر حدث مع شركة روتانا بنفس السيناريو، وحذفت روتانا الأغنية من كل تطبيقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تسويقها.

ويرتبط محمد الشرنوبي، بعقد حصري مع شركة ايرث برودكشن، تنص بنوده بأنه لا يحق له التعامل الفني أو الإعلاني إلا من خلال الشركة.

كانت سارة الطباخ، أصدرت بيان تحذيري أمس، لكل الشركات بعدم التعامل مع المطرب بشكل منفرد، لأن ما يقوله بشأن فسخ عقده غير حقيقي.