غدا.. فصل الكهرباء عن خط بياض العرب في بني سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، عن فصل التيار الكهربائي عن خط بياض العرب مركز بني سويف شرق النيل، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهر غدا السبت 19 سبتمبر 2020، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمرفق.

وتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة، بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة، مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.