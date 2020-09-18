9 مرشحين محتملين للنواب يتقدمون بأوراقهم في كفر الشيخ

تقدم 9 مرشحين محتملين لانتحابات مجلس النواب بأوراقهم في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بكفر الشيخ، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية ليصل إجمالي عدد المتقدمين بأوراقهم للجنة المختصة 92 مرشحًا.

وشهدت محكمة كفر الشيخ الإبتدائية، تشديدات أمنية، وكثفت قوات الشرطة من تواجدها امام المحكمة، وبدأت في تنظيم عمليات الدخول من البوابة بحيث لا تؤثر على سير العمل بالمحكمة، فيما ارتدى المترددون على المحكمة الكمامات والقفازات.

وفتحت اللجنة المختصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النواب 2020 بكفر الشيخ، برئاسة المستشار إسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ورئيس لجنة الانتخابات، أبوابها أمام المتقدمين للترشح، في ثان أيام عملها، وفقًا لإجراءات احترازية وتأمين شامل لمقر المحكمة.

وقال رئيس محكمة كفر الشيخ، إنه جرى تسليم أدوات التعقيم و الكمامات والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج المحكمة، مشددًا على ارتداء الكمامات والتباعد بين المرشحين خلال التقديم.

وتتكون لجنة تسيير العملية الانتخابية من المستشار إسامة شعت، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة عمليات تلقي طلبات الترشح، وعضوية كل من المستشارين حسام أبو زهرة، رئيس استئناف ومساعد رئيس المحكمة، والمستشار علي سعد عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار السيد أبوكيلة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار علي عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.