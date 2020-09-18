غدًا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بجنوب سيناء

أعلن محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، انطلاق الامتحانات التحريرية بالدور الثاني للدبلومات الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" للعام الدراسي 2019/2020، غدًا السبت، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الامتحانات العملية للدور الثاني تجرى يوميًا عقب الامتحانات التحريرية، ومن المقرر إنتهائها يوم الأربعاء الموافق 30سبتمبر الجاري، وسيتم تقدير الدرجات لجميع الأقسام يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 245 طالبًا وطالبة بالتعليم الصناعي، و الزراعي، والتجاري، والفندقي، ويبلغ إجمالي عدد اللجان4 لجان في إدارات "رأس سدر، و أبوزنيمة ، وطور سيناء، ودهب".