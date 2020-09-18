غداً.. بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة طنطا

أعلن الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، عن بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي القادم، غداً السبت، لكليتي الطب والصيدلة "بنات"، وبعد غدٍ للبنين، بمقر إدارة الشؤون الطبية بمجمع الكليات بسبرباي.

وقال "عتمان" إن العمل يبدأ من الثامنة ونصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً، مشيراً إلى زيادة أيام الكشف الطبي كإجراء احترازي منعًا لتكدس الطلاب وحفاظاً على سلامتهم، ومن المقرر أن ينتهي الكشف الطبي في 15 أكتوبر.

من جانبه، أكد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطالب سيتسلم استمارة الكشف الطبي من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف، وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من مقار كلياتهم إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي.

وأوضح أن الجدول الزمني للكشف الطبي، خصص يوم 21 سبتمبر لكليتي طب الأسنان والهندسة للبنات ويوم 22 سبتمبر للبنين، كما تم تخصيص يوم 23 سبتمبر لكليتي الحاسبات والمعلومات والتمريض والمعهد الفني للتمريض "بنات" ويوم 24 سبتمبر للبنين.

وأضاف أنه من المقرر إجراء الكشف الطبي لكليات الزراعة والعلوم والتربية النوعية يوم 26 سبتمبر "بنات" ويوم 27 سبتمبر للبنين، مشيراً إلى تخصيص يومي 28 و29 سبتمبر لطالبات كلية التربية وتخصيص يوم 30 سبتمبر للبنين، ويومي 1 و3 اكتوبر لكلية التجارة للانتظام والانتساب الموجه "بنين" ويوم 4 أكتوبر للبنات، ويومي 5 و7 أكتوبر لكلية الآداب للانتظام والانتساب الموجه" بنات" ويوم 8 أكتوبر للبنين، ويومي 10-11 أكتوبر لكلية الحقوق للانتظام والانتساب "بنين" ويوم 12 أكتوبر للبنات.