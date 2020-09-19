الأسمرات تبحث إعفاء الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة من إيجار الوحدات السكنية

كشف المهندس حسن الغندور، رئيس حى الأسمرات، أنه جاري عمل أبحاث بالتعاون مع جمعية الأورمان، داخل نطاق الحى لإعفاء الحالات المستحقة من الأرامل والمطلقات وذوى الاحتياحات الخاصة القاطنين وحدات الأسمرات من سداد القيمة الشهرية المقررة على الشقة، والتي لاتتعدى 300 جنيه، وسيتم الانتهاء من هذا الملف فى غضون شهرين، وذلك فى إطار مراعاة البعد الاجتماعى.

وأضاف "الغندور" لـ "الوطن"، أن أجهزة الحى بالتنسيق مع المحافظة وكل الهيئات المختصة، لا تدخر جهدا فى تقديم كل سبل الدعم لأهالى الأسمرات، ومد يد العون لأى أسرة تحتاج التدخل، مؤكدا أن الحى يقدم العديد من الأنشطة وكل الخدمات التى ستعمل على مزج وخلق جيل قوى قادر على بناء المستقبل، مؤكدا أن حى الأسمرات يستوعب أهالى أكثر من 8 مناطق عشوائية بأحياء القاهرة.

وأشار إلى أن كل الأعمال وفرص العمل التى يتم توفيرها فى الأسمرات من أعمال نظافة وصيانة يتم تشغيل أبناء الحي بها.

وأوضح "الغندور"، أنه خلال أيام سيتم إطلاق مبادرة المجلس القومى للمرأة داخل حى الأسمرات بعنوان "أنا وعائلتى"، وتشمل اصطحاب 200 أسرة من سكان الأسمرات فى أسبوع ترفيهى إلى مرسى مطروح، للتأكيد على مبادئ هامة، منها التنمية السلوكية ورفع درجة الوعى والارتقاء بالجانب التثقيفى بين أبناء الحى، وترسيخ روح التعاون والحفاظ على نظافة الحى وغرس كل السلوكيات الإيجابية بين السكان والتأكيد على مفاهيم المواطنة ومجهودات الدولة فى توفير حياة كريمة تليق بالمواطن.

وأضاف أن المجلس القومى للمرأة، يرعى عدة أنشطة داخل الحي منها فريق كرة قدم نسائية يضم 129 لاعبة، لافتا إلى أن الحى يحظى باهتمام ومتابعة يومية من القيادة السياسية، ومحافظ القاهرة يزور الحى أسبوعيا لمتابعة آخر التطورات.

وأشار إلى أن وجود عدة مصانع داخل الحي توفر أكثر من 1400 فرصة عمل للسيدات برواتب تصل إلى 3500 جنيه و1000جنيه فترة التدريب، لافتا إلى أن منتجات الأسمرات من الملابس والسبح والسجاد والساعات تغزو دول العالم من أمريكا وألمانيا والسعودية، وجارى التوسع فى المنتجات وأعمال التصدير لدول أخرى.