مطار القاهرة الدولي يسير اليوم 142 رحلة لمختلف دول العالم

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الإثنين، 66 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 6905 راكبا، كما يغادر المطار 76 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 8209 مسافر من جنسيات مختلفة .

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن صالات السفر والوصول سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة القادمة، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

كانت الشركه الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت أنها ستسير غدًا الثلاثاء، 33 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، واشنطن، الخرطوم، الشارقة، إربيل، بيروت، تونس، البحرين، لاجوس، و 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من جدة، المدينة المنورة، و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3300 راكب من جنسيات مختلفة.