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حسام حسني: "جاهزين لأي سيناريو.. ودي رسالة طمأنة"

كتب:

محمد عزالدين
08:18 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
الدكتور حسام حسني

الدكتور حسام حسني

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مستشفيات العزل كانت تعمل بنسبة 90% من طاقتها في أقصى أوقات أزمة فيروس كورونا، أي في شهري يونيو ويوليو.

وأضاف "حسني" خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أن جميع مستشفيات العزل عدا مستشفيين خرجت من المنظومة، وتعمل بكامل طاقتها حاليا، كما أنه يوجد مستشفى ميداني بطاقة 4 آلاف سرير، "احنا جاهزين في أي وقت لأي سيناريو ودي رسالة طمأنة".

وأشار إلى أنه جرى تنظيم مؤتمر تحت رعاية وزيرة الصحة، 21 أغسطس الماضي، حضر فيه 14 ألف طبيب، للحديث عن أحدث ما وصل إليه العلم في فيروس كورونا، وأوجه العلاج والمشكلات بما فيها النفسية، لتعليم الأطباء الجانب النفسي للفيروس.  

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