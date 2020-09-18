ثاني أيام الترشح لـ"النواب": هدوء في مقار المحاكم.. وتطبيق تام للإجراءات الاحترازية

واصل المرشحون المحتملون فى انتخابات مجلس النواب، لليوم الثانى إجراء الكشف الطبى، وتقديم أوراق ترشحهم، بـ29 محكمة ابتدائية حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، لاستقبال طلبات الترشح بالنظام الفردى، فيما حددت 4 محاكم لتلقى طلبات الترشح بنظام القوائم.

ففى القاهرة، توافد راغبو الترشح على محكمة شمال القاهرة، مع الساعات الأولى لبدء تلقى الطلبات، اليوم، من التاسعة صباحاً، فيما شهدت الجيزة إقبالاً محدوداً من المرشحين ووكلائهم، وسط إجراءات احترازية مشددة، اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن حضور قوى لقوات الأمن فى محكمة شمال الجيزة الابتدائية، بعد ما شهده اليوم الأول من زحام وتدافع ومشادات بين أنصار المرشحين الذين حرصوا على الحصول على الأرقام الأولى فى كشوف المرشحين، فضلاً عن الرموز الانتخابية المميزة.

وفتحت لجنة تلقى طلبات الترشح للنواب بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية أبوابها فى التاسعة صباحاً، وشهدت المحكمة فى الساعة الأولى هدوءاً نسبياً، وارتدى المرشحون المحتملون الكمامات اتباعاً للإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة التى حظرت الدخول دون ارتدائها.

إلزام المرشحين المحتملين بارتداء الكمامات.. والأمن ينظم دخولهم وخروجهم.. واستمرار توقيع الكشف الطبى

وكثفت قوات الشرطة من وجودها أمام المحكمة، وبدأت فى تنظيم عمليات الدخول من البوابة، بحيث لا تؤثر على سير العمل بالمحكمة، وفق إجراءات احترازية.

وقال المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ، إنه جرى تسليم أدوات التعقيم والكمامات والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج المحكمة، والتأكيد على ارتداء الكمامات، حفاظاً على الصحة العامة، مشدداً على التباعد بين المرشحين خلال التقديم.

وواصلت محكمة بنها الابتدائية فى القليوبية، برئاسة المستشار صبرى البنا، تلقى طلبات الترشح، وبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تقديمها للجنة بعضوية ياسر جاد، أمين عام المحكمة، حتى الظهر نحو ٦ طلبات وسط وجود العشرات من المرشحين وأنصارهم بالمحكمة، وفرضت أجهزة الأمن كردوناً أمنياً فى محيطها لتنظيم الدخول والخروج من خلال توزيع أوراق بأرقام لتنظيم المتقدمين للترشح.

وبدأت صفحات التواصل الاجتماعى وصفحات المرشحين الرسمية فى المحافظة الإعلان عن الأرقام والرموز التى حصلوا عليها بالكشوف الانتخابية، ودشن عدد منهم حملات انتخابية منها «حبايب الحاج عزيز سابق» مرشح الفردى مستقبل وطن عن دائرة طوخ، ومجاهد نصار عن شبرا، وجمال حجاج ومجدى سيف وعربى فؤاد عن بنها وكفر شكر، وعادل عامر بالقناطر.

وبدأ حزب مستقبل وطن نشر السيرة الذاتية لمرشحيه لتعريف الناخبين بهم بعد أن قدموا أوراق ترشحهم، انتظاراً لفتح باب الدعاية رسمياً.

وواصلت مستشفيات القليوبية، التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء الفحص الطبى الشامل على المتقدمين، وقالت الدكتورة صفاء فرج الأشقر، مدير المجلس الطبى العام بالقليوبية، إنه تم استقبال 29 مرشحاً محتملاً حتى ظهر اليوم، لإجراء الفحص الطبى لهم، كما تم فحص 230 مرشحاً محتملاً خلال الأيام الماضية ليبلغ إجمالى من تم فحصهم من المرشحين المحتملين لمجلس النواب 259 مرشحاً محتملاً على مستوى المحافظة.

وفى أسوان، قال الدكتور ماهر لوقا، مدير القومسيون الطبى بمديرية الصحة، إنهم استقبلوا فى المحافظة 99 مرشحاً محتملاً تقدموا للكشف الطبى وعمل التحاليل حتى صباح اليوم.

وفى قنا، أعلن أحد المرشحين الخاسرين فى انتخابات مجلس الشيوخ من الجولة الأولى عن نيته لخوض انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بنجع حمادى من مسجد السيدة زينب فى القاهرة.

من جهة أخرى، أكد المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه سيجرى استقبال الأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ، على مدار يومين بداية من بعد غد الأحد، بمقر البهو الفرعونى لمجلس النواب من الساعة العاشرة صباحاً، مضيفاً لـ«الوطن»: «لا يزال العمل مستمراً فى صيانة مقرات ومبانى الشيوخ، ما جعلنا نلجأ إلى البهو الفرعونى بالنواب لاستقبال الأعضاء الجدد واستخراج كارنيهات العضوية لهم».

وأشار «إسماعيل» إلى أنه جارٍ الاستعداد لانطلاق دور الانعقاد الأول للغرفة الثانية للبرلمان، بموجب القرار الذى سيصدر من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، متابعاً: «اللوجو الخاص بالشيوخ تم تصميمه، وسيجرى وضع اللافتة على الباب المخصص لدخول أعضائه من شارع قصر العينى».

وأوضح القائم بأعمال الأمين العام للمجلس أنه جارٍ حالياً الانتهاء من تسكين أكثر من 500 موظف منقول من مجلس النواب إلى الشيوخ، بناءً على طلبهم، لتشكيل الهيكل الإدارى للغرفة الثانية للبرلمان، لافتاً إلى أن قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 نظّم عمل المجلس بموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لحين إعداد مجلس الشيوخ للائحته.

وتنص المادة «53» من القانون على أن يضع مجلس الشيوخ بناءً على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة، وإلى أن يجرى وضع اللائحة المشار إليها، تسرى أحكام لائحة العاملين بمجلس النواب على العاملين بمجلس الشيوخ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب مجلس الشيوخ أو رئيسه.

وعقدت اللجنة الإدارية والمالية بمجلس الشيوخ اجتماعاً، أمس، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، وممثلين عن وزارة المالية، لمراجعة جميع التجهيزات لمبنى مجلس الشيوخ وملحقاته والمهمات ذات الصلة والاعتمادات المالية اللازمة لكل ذلك، لضمان انطلاق أعماله فور اكتمال نصاب أعضائه.