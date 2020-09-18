علي عتمان يعلن انسحابه من انتخابات النواب بدمنهور

أعلن علي عبدالواحد عتمان، النائب البرلماني السابق، انسحابه من انتخابات مجلس النواب عن دائرة دمنهور بالبحيرة، عقب تقدمه أمس بأوراق ترشيحه وحصوله على رقم 4 في قائمة الانتخابات.

وكانت لجنة تلقي طلبات الترشيح لمجلس النواب بالبحيرة، أعلنت تلقي أوراق 133 مرشحا، في اليوم الأول لفتح باب الترشيح.

ولم يعلن المرشح منسحب سبب انسحابه، فيما أعلن متابعون أن هناك احتمال لخوضه الانتخابات على نظام القائمة، وهو ما لم يعلنه حزب مستقبل وطن.

وقال "عتمان" لـ"الوطن"، "أعلنت انسحابي لأسباب شخصية، وأتمنى التوفيق للمرشحين الحاليين، وكل من يفوز بمقعد البرلمان"، مؤكدًا أن عمله السياسي والخدمي لن يتوقف، "كرسي البرلمان تكليف وليس تشريف، يهبه الله لمن يشاء ليخدم من خلاله أبناء دائرته".

وشهد محيط محكمة دمنهور الابتدائية، مقر تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بدوائر البحيرة، أمس، زحاما شديدا مع الساعات الأولى من اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح.