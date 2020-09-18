القليوبية تُسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، بمدن "الخانكة وبنها وغرب شبرا الخيمة وطوخ وقليوب" مقابل صفر إصابات في 6 مدن أخرى ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم الجمعة عند 9360 حالة إصابة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 7340 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 629 حالة، وبنها 2475 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1191 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1040 حالة، وقليوب 682 حالة، ومدينة قها 49 حالة، وكفر شكر 463 حالة إصابة.