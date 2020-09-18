417 مرشحا محتملا لـ"النواب" يخضعون للكشف الطبي في الدقهلية

واصلت مستشفيات الدقهلية المخصصة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لمجلس النواب، استقبال الراغبين في خوض الانتخابات لإجراء الفحوصات الطبية التي نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، لليوم الثامن علي التوالي.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن 7 مرشحين محتملين لانتخابات مجلس النواب، خضعوا لإجراءات الكشف الطبي في اليوم الرابع، ليصل إجمالي من تم توقيع الكشف الطبي عليهم، منذ يوم الجمعة الماضي، إلى 417 مرشحًا محتملًا.

وأهاب "مكي" بالمرشحين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف، لافتاً إلى أن جميع إجراءات الكشف الطبي يتم إجراؤها بأماكن تقدم الخدمة بسهولة ويسر، رغم زيادة الأعداد وسط تدابير وقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد "الدولي"، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

ويجري العمل بالمستشفيات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً، وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد، يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة، لإجراء تحليل المخدرات والمسكرات.