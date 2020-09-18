وفاة فتاة في حريق بالقليوبية

لقيت فتاة مصرعها، اليوم، في حريق شب بمنزل من الطوب الأبيض بقرية "عبدالمجيد نصير" التابعة لمركز ومدينة بنها، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بوفاة فتاة في حريق بمنزل من الطوب الأبيض مسقوف بـ"البوص" وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

وبالفحص تبين وفاة "أ. ش" 19 عامًا، نتيجة الحريق، وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق شب نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز بالمطبخ، وعند قيام الفتاة بإشعال النار انفجرت الأسطوانة وتسببت في اشتعال النيران بالمنزل ووفاتها في الحال، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.