إبراهيم عيسى: حسن البنا لم يخرج في مظاهرة وطنية واحدة ضد الاحتلال

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن الدعوة للتنديد بالاحتلال والدعوة للاستقلال وجلاء الإنجليز عن مصر، كانت منتشرة في ذلك الوقت، إذ كان هناك الكثير من المظاهرات في القاهرة من جميع الفئات، للبحث عن الاستقلال.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "أصل الجماعة"، عبر شاشة "on e"، أن تصرفات حسن البنا، بعيدة عن تلك التحركات الوطنية، متابعًا: "البنا كان صبي أو شاب لم يمشي في مظاهرة وطنية واحدة تهتف لمصر، وتبحث عن الاستقلال".

وأشار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إلى أن حسن البنا مؤسس الإخوان الإرهابية، لم يخرج من خلال المنبر بأي عمل أو خطبة في مواجهة الإنجليز.