رئيس التحرير

محمود مسلم

إبراهيم عيسى: حسن البنا لم يخرج في مظاهرة وطنية واحدة ضد الاحتلال

كتب:

محمد عزالدين
11:24 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
حسن البنا

حسن البنا

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن الدعوة للتنديد بالاحتلال والدعوة للاستقلال وجلاء الإنجليز عن مصر، كانت منتشرة في ذلك الوقت، إذ كان هناك الكثير من المظاهرات في القاهرة من جميع الفئات، للبحث عن الاستقلال.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "أصل الجماعة"، عبر شاشة "on e"، أن تصرفات حسن البنا، بعيدة عن تلك التحركات الوطنية، متابعًا: "البنا كان صبي أو شاب لم يمشي في مظاهرة وطنية واحدة تهتف لمصر، وتبحث عن الاستقلال".

وأشار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إلى أن حسن البنا مؤسس الإخوان الإرهابية، لم يخرج من خلال المنبر بأي عمل أو خطبة في مواجهة الإنجليز.

اقرأ المزيد:

إبراهيم عيسى: التدين الوظيفي لازمَ حسن البنا حتى تأسيس الإخوان

إبراهيم عيسى: "منع المحرمات" أول جمعية أنشأها حسن البنا في حياته

إبراهيم عيسى: حسن البنا خيب أمل والده ولم يتمكن من حفظ القرآن الكريم

إبراهيم عيسى: بؤس طفولة حسن البنا سبب تغييرات كبيرة في حياته

إبراهيم عيسى: حسن البنا كان "نكرة" قبل تأسيسه الجماعة

الإخوان سرطان الشعوب.. والبداية من حسن البنا